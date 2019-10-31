Anadolu kostümleri Slovenya’da

İZMİR, ()- İZMİR Olgunlaşma Enstitüsü, Slovenya’da Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, 24 parçadan oluşan 'Anadolu’dan Esintiler' isimli bir sunum gerçekleştirdi.

Slovenya'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde gerçekleşen resepsiyonda İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, 24 parçadan oluşan 'Anadolu'dan Esintiler' defilesi sundu. Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Esen Altuğ’un açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen sunum, konuklardan yoğun ilgi gördü. Geleneksel Türk el sanatlarının en yaygın bezeme üslupları ve yüzyıllardır Anadolu’da kullanılan motiflerden oluşan koleksiyonlar aracılığıyla kültür mirasının bir kez daha yurt dışına taşındığını söyleyen İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, Türkiye’nin mirasını dünyaya tanıtmak için son 4 yılda Malezya, Şikago, Roma, Houston, Miami, Seul, Tayland ve Belgrad gibi önemli şehirlerde defileler yaptıklarını anlattı. Aydın, "İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil edip Cumhuriyet Bayramı’nda da bayrağımızı sınırlar ötesinde gururla dalgalandırdı. 1961'den bugüne, yarım asrı geçen tecrübesi ve sahip olduğu çok sayıda kıymetli koleksiyon ile Türk kültür ve sanatının temsilcisi olan enstitümüz bu kez de Slovenya'da geçmişin izlerini geleceğe taşıyarak yeni bir iz daha bıraktı" dedi.