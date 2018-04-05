Anadolu'daki köy kahvelerinde kadınlara sağlık eğitimi

ANKARA, () - TÜRKİYE İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, kırsal bölgelerde yaşayan halka yönelik düzenlenen 'Önce Sağlık' projesi devam ediyor.

2018'de Mersin ve Muğla ile başlayan 'Önce Sağlık' projesi geçen hafta Denizli ve Aydın'daki eğitimlerle sürdü. Köy kahveleri ve okullarında gerçekleştirilen buluşmalara katılan kadınlara ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı eğitimler verildi.

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2018 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye'nin 17 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilen 'Önce Sağlık' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamındaki eğitimlere katılan kadınlara ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı seminerler veriliyor. Geçen yıl 'Evde Okullu Olduk' projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 farklı bölgede 1000 kadına ulaşılırken, 'sağlık' olarak belirlenen bu yılın teması ile 1200 kadına eğitim verilmesi amaçlanıyor.

KÖY KAHVELERİ KADINLARIN SAĞLIK EĞİTİMİNE AYRILIYOR

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik her yıl farklı konularda düzenledikleri eğitimlerle ailenin temeli olan kadınların farkındalıklarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, “Kadınlarımıza bu eğitimler ile ulaşarak tüm evlere girebilmek ve evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık yaratmak mümkün oluyor. Yılsonuna kadar 17 farklı bölgede en az 1200 kadına ulaşacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Önce Sağlık' projesinde 2018 yılının ilk 3 ayında Mersin Anamur Otluca HES, Muğla Ula Kavakçalı HES, Muğla Seydikemer Sekiyaka HES, Denizli Kale Demirciler HES, Denizli Acıpayam Yeşilvadi GES ve Aydın Bozdoğan Sırma HES yatırımlarının bulunduğu bölgelerde sağlık eğitimleri verildi. Proje Nisan ayında ise Konya Ereğli'deki Yaysun GES ve Kayseri Yahyalı'daki Çamlıca HES eğitimleri ile devam edecek. Köy kahve ve okullarında gerçekleştirilen 'Önce Sağlık' projesi ile 2018 yılı sonunda toplam eğitim verilen noktaların sayısı 17'ye ulaşacak.

'EVDE OKULLU OLDUK'TAN SONRA SAĞLIĞA YÖNELDİ

Kırsal bölgelerde ikamet eden ve 0-6 yaş grubu çocuk sahibi olan kadınların katılımıyla hayata geçirilen 'Evde Okullu Olduk' projesi ile annelere çocukların muayene ve aşı takvimleri, beslenme sağlığı ve ev kazaları hakkında eğitim verildi. 15 farklı noktada 1000 kadının katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde yetişkinlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirebilmeleri ve onların gelişim süreçlerine destek olabilmeleri için evde bulunan malzemelerle ev içinde okul öncesi etkinlik atölyesi çalışması yapıldı.

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