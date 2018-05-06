"Anadolu'da çok fazla konut talebi var"

İSTANBUL, () TOKİ Başkanı Ergün Turan, büyükşehirler dışındaki bölgelerde konut taleplerine yetişmekte güçlük çektiklerini ve bu talebi karşılamak için çalıştıklarını belirtti. Anadolu'nun birçok bölgesinden konut için yoğun bir talep geldiğini vurgulayan Turan, konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlar için arz ettiğimiz konutlara 5-10, hatta 50 katı müracaat alıyoruz. İstanbul'da 605 konutumuza yaklaşık 17 bin, Kütahya’da bin 51 konutumuza 8 bin 70, Adana Seyhan’da 88 konutumuza 413, Erzurum Palandöken’de 114 konutumuza bin 827 başvuru yapıldı. Dolayısıyla, yaptığımız konutlardan çok daha fazla talep geliyor. İdare olarak bu talebi karşılamak için çalışıyoruz” dedi.

"TOKİ’DE TALEP PATLAMASI VAR"

Özellikle gelişmekte olan ve yeni sanayi sitelerinin inşa edileceği illerden yoğun bir konut talebinin geldiğini vurgulayan Turan, “Aksaray’da bin 600 iş yerini kapsayan sanayi sitesi inşa ediyoruz. Bu bölgeden yoğun bir konut talebi geliyor. Aksaray ilimizde satışını gerçekleştirdiğimiz 377 konutumuza 7 bin 341 başvuru yapıldı" dedi.

Ülkede yeni konutların yanı sıra istihdam yaratılması için de büyük çaba gösterildiğini açıklayan Turan, “Bu istihdam alanlarının oluşması ile büyükşehirlere göçün önüne geçiliyor. Örneğin, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan alt gelir gurubundaki vatandaşlarımız, kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu alan 15-20 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir Karaman merkezi olacak. Bu bölge yeni bir istihdam alanı oluşturacak. Böylelikle vatandaşlarımızın hem barınma hem de iş sorunu çözülecek. Karaman’da inşa edip satışa sunduğumuz 54 konutumuza vatandaşlarımızdan 761 kişi başvuruda bulundu” ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR’DA 808 KONUTA 9 BİN 327 BAŞVURU YAPILDI

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terörün yıktığı alanları yeniden inşa ettiklerini söyleyen Turan, “Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye dönük büyük bir konut hamlesi başlattık. Şırnak’ta ve Diyarbakır’da yapımını tamamladığımız konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Satışa sunduğumuz konutlara 5-10 katı müracaat geliyor. Geçtiğimiz aylarda satışa sunup kurasını yaptığımız 808 konutumuza 9 bin 327 başvur yapıldı. İdare olarak vatandaşlarımızın bu talebini karşılamak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA 605 KONUTA 16 BİN BAŞVURU

İstanbul Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konsepti ile insa edip 25 Nisan'da kura ile hak sahiplerini belirledikleri 605 konuta yoğun bir başvuru geldigini belirten Turan, "Bu konutlara 10 gün içinde toplam 16 bin 161 olmuştur. Bu başvuruların içinde 667 engelli vatandaşımız ve 262 şehit ailesi bulunmaktadır" dedi.

Turan, ayrıca İstanbul Şile'de 20 Nisan'da kurasını yaptıkları 103 konuta da 882 vatandaşın başvuruda bulunduğunu söyledi.

TRABZON PELİTLİ’DE 41 KONUTA 893 BAŞVURU YAPILDI

Trabzon Pelitli ’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettikleri 41 konuta 893 vatandaşın başvuruda bulunduğunu söyleyen Turan, “Konutlarımızın kurasını 29 Ocak günü gerçekleştirdik. Projemiz içerisinde ayrıca cami ve ticaret merkezi bulunuyor. Trabzon’un yöresel mimarisine uygun şekilde, bina cephelerinde ahşap kaplamalar, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar kullandık” dedi.

NÜFUS VERİLERİNE GÖRE ÜRETİM

Şehirlerde konutlar inşa ederken, kent nüfusunun durumunu ve TÜİK verilerini dikkate aldıklarını vurgulayan Turan, “Şehirlerimizin mevcut ve gelecekteki nüfusunu dikkate alarak planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparak gelecek yıllara oluşacak konut ihtiyacının karşılanmasını konusunda önemli bir adım atıyoruz” dedi.

TOKİ İLE GÖÇE ÇÖZÜM

Vatandaşları konut sahibi yaparken göç sorununa da çözüm getirdiklerini söyleyen Turan, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızı kendi şehirlerinde ev sahibi yaparak göçü de doğal yolla engelliyoruz. İnsanın şehirle en önemli bağı, orada ev sahibi olmasıdır. Şehirlerimizde insanlarımızın en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacı karşılanırsa göçün önüne geçilir. Şehirlerimizin planlı konut üretimiyle gelişimini sağlayıp, yeni yaşam alanları oluşturarak göç önlenebilir.”

TOKİ’NİN 8 BİN 327 KONUTU SATIŞA ÇIKTI

Ağırlıklı motivasyonlarının, TOKİ olmazsa konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten Turan, son 3,5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, 2017 yılında yapılanların ise yüzde 98’inin alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Şu anda 38 ilde 8 bin 327 konutun açık satışta olduğunu belirten Turan, projelere göre farklılık gösteren konut fiyatlarının 67 bin TL’den, taksitlerin ise 269 TL’den başladığını söyledi.

Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ’nin web sayfasında yer aldığını belirten Turan, satışa sunulan konutların Adana 118, Adıyaman 155, Afyon 35, Ankara bin 46, Antalya 5, Ardahan 73, Balıkesir 384, Bilecik 25, Bitlis 4, Bursa 120, Çankırı 13, Denizli 11, Düzce 134, Edirne 3, Eskişehir 40, Gaziantep 749, Hatay 645, Isparta 5, Kars 3, Kastamonu 26, Kayseri 205, Kocaeli 14, Konya 78, Kütahya 26, Kırıkkale 18, Kırşehir 738, Malatya 72, Mardin 107, Niğde 61, Sakarya 338, Sivas 812, Samsun 751, Şanlıurfa bin 3, Trabzon 8, Uşak 50, Yozgat 246, Van 65, Zonguldak 141 konuttan oluştuğunu söyledi.

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