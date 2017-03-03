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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'Kaynak Holding Soruşturması" açıklaması

Arzu KAYA/İSTANBUL,()- ANADOLU Cumhriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Kaynak Holding ve bağlı bazı şirket yöneticileri hakkından yürütülen soruşutmayla ilgili bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi, "Başsavcılığımızın...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'Kaynak Holding Soruşturması" açıklaması

Arzu KAYA/İSTANBUL,()- ANADOLU Cumhriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Kaynak Holding ve bağlı bazı şirket yöneticileri hakkından yürütülen soruşutmayla ilgili bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi,



"Başsavcılığımızın Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca Kaynak Holding A.Ş. ve bu holdinge bağlı bir kısım şirketler ve şirket yöneticileri hakkında yasadışı FETÖ/PDY örgütü adına faaliyette bulunmak, Kara Para Aklamak, Vergi Kaçakçılığı yapmak, Terörizmin Finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet etmek yasadışı Terör Örgütü kurmak ve bu örgütün yöneticisi-üyesi olmak suçlarından yürütülen soruşturmada;



Devam eden soruşturma kapsamında toplanan deliller ve tespit edilen verilerin incelenmesinde 12 kişinin FETÖ/PDY örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve bu kişilerin çeşitli tarihlerde terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ABD/Pensilvanya'da bulunan malikanesinin çevresindeki otellerde konakladıkları tespit edilmiştir. Bu deliller ve tespitler doğrultusunda şüpheli 12 kişi hakkında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama, el koyma ve inceleme kararı alınmış, 03.03.2017'de adreslerinin bulunduğu Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve İstanbul illerinde eşzamanlı operasyon düzenlenmiş ve Yard.Doç.S.A.B., Dr.A.Y. ve H.S.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmışlar ve İstanbul'a getirilmişlerdir. Yard.Doç.Ş.D.T. isimli şüphelinin ise 1 gün önce Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı tespit edilmiştir. Muğla'da soruşturması devam ettiğinden bu şüpheli İstanbul'a getirilememiştir. Firari olan 8 şüpheliden 5'inin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup, kolluk birimlerince yakalanmalarına dair çalışmalara devam edilmektedir."

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