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Anadolu Ateşi, Ayvalık'taydı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesinde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu göster yaptı. Anadolu Ateşi'nin Ayvalık Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Anadolu'nun dört bir yanından ezgi ve motifleri harmanlayarak sunduğu gösterisini yaklaşık 1500...

Anadolu Ateşi, Ayvalık'taydı
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesinde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu göster yaptı.
Anadolu Ateşi'nin Ayvalık Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Anadolu'nun dört bir yanından ezgi ve motifleri harmanlayarak sunduğu gösterisini yaklaşık 1500 kişi izledi. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği; yardımcı yönetmen Alper Aksoy, süpervizörlüğünü Yılmaz Erdoğan, koreograflarını Mustafa Erdoğan, Alper Aksoy, Oğuzhan Özel, Sinem Saniye Güven ve müzik yönetmenliğini ise Yücel Arzen'in üstlendiği gösterimde 60 dansçı sahneye çıktı. Sahnede; ışık şovları,  birbirinden hareketli müziklerinin yanı sıra kostümleri ve danslarıyla adeta izleyiciyi etkileyen Anadolu Ateşi'nin Anadolu'nun 7 bölgesinden derlenen halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek oluşturulan koreografinin sergilendiği gösteri 90 dakika sürdü. 2 bölümden oluşan gösterinin ilk bölümünde Tanrılar Dağı, Nemrut Ateş Töreni, Ateş Irmakları, Ateş Dansları ve Hayat Ağacı dansları, Pandora, Karanlığın Ordusu, Tutsak Prometheus, Kartallar, Kurtuluş, Satir, Prometheus'un dirilişi dansı, Aşk Üçlemesi, Aydınlık Günler, Savaş Dansları, Karanlığın Zaferi oryantalleri dikkati çekti. Gösterimin ikinci bölümde ise Anadolu'dan esinlenen danslar yer aldı.

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