Anadolu Adalet Sarayının önünde silahlı yaralama

Yüksel KOÇ / İstanbul - KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiye kapısının önünde duran bir aracın içinde adliyede görevli güvenlik görevlisi, yine adliyede görevli başka bir güvenlik görevlisini silahla yaraladı.

ARACIN İÇİNDEN SİLAHLA VURARAK YARALADI

Saat 07.40 sıralarında meydana gelen olayda aracın içinde bulunan adliyede görevli güvenlik personeli İ.Ö. ile T.B. arasında tartışma çıktığı, T.B.'nin İ.Ö.'yü silahla vurarak yaraladı. Meslektaşı tarafından bacağından vurulan İ.Ö., Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan güvenlik görevlisi T.B. bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. T.B.'nin Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü, olayda kullanılan silahın da ele geçirildiği öğrenildi.