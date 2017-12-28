Ana sınıfı öğrencilerine gönüllü işaret dili eğitimi veriyor

BURDUR'da, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ayşe Tetik, mezun olduğu lisenin uygulama anaokulu öğrencilerine gönüllü işaret dili eğitimi veriyor. Tetik, "Çocukların küçük yaşlarda işaret dilini öğrenmeleri için çaba gösteriyorum" dedi.Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2 yıl önce mezun olan ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde eğitimine devam eden Ayşe Tetik, mezun olduğu lisenin uygulama anaokulundaki 40 öğrenciye, haftada 2 gün gönüllü olarak işaret dili eğitimi veriyor."İLK ÖNCE EĞİTİMİNİ ALDIM"İşaret diline ilgisi olduğunu anlatan üniversiteli Tetik, "İlk önce eğitimini aldım. Daha sonra işaret dili tercümanlığı eğitimi aldım. SDÜ kreşinde işaret dili derslerine girdim. Mezun olduğum okulda çalışmak gibi bir amacım vardı. Gönüllü olarak burada işaret dili dersleri vermek istedim. Çocukların küçük yaşlarda işaret dilini öğrenmeleri için çaba gösteriyorum. Haftada 2 gün buraya geliyorum. Eğitim, dönem sonuna kadar devam edecek. SDÜ'de 3- 6 yaşlarındaki 140 öğrenciye işaret dili eğitimi verdim. Burada da 40 öğrencim var" dedi."İŞARET DİLİ GÜNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ"Okul müdürü Özlem Kaya ise "Okulumuzdan mezun olan öğrencimizin sosyal medyada işaret diliyle ilgili paylaşımını gördüm. Anaokulumuzda böyle bir uygulama yapabilir miyiz, diye rica ettim. Kendisi de severek, kabul etti. Çocuklarımızın öğrenmesinde fayda olacağını düşündük. Öğrencimiz de velilerimizin onayıyla bu eğitimi veriyor" diye konuştu.

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