Amiral Turgut Reis'in torunu hayatını kaybetti

BODRUM'da yaşayan, Türk denizcisi Amiral Turgut Reis'in torunlarından Haris Tengiz, 105 yaşında hayatını kaybetti.

Bodrum'un Akçaalan Mahallesi'nde doğup, ilçede Bodrum mandalinası ticaretiyle uğraşan ve Bodrum Yarımadası'nın en yaşlı insanı olarak bilinen, 4 çocuk ve 10 torun sahibi Haris Tengiz, dün akşam evinde yaşamını yitirdi. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından ve Bodrum Oda Orkestrası kurucularından Numan Pekdemirin de dayısı olan Haris Tengiz, yardımseverliğiyle biliniyordu.

Turgutreis Mahallesi'ndeki Amiral Turgutreis İlk ve Ortaokulu'na arsalarını bağışlayan, çevresinde maddi durumu kötü kişilere yaptığı yardımlarla tanınan Tengiz'in ölümü ilçede üzüntü yarattı. Dünyaca ünlü Türk denizcisi Amiral Turgut Reis'in torunlarından olan ve 1970'li yıllarda, o dönem belde olan Turgutreis'te Adalet Partisi'nden belediye meclis üyeliği ve belediye başkan yardımcılığı yapan Haris Tengiz'in cenazesinin, bugün, Akçaalan Camii'nde öğle kılınacak namazın ardından Yukarı Akçaalan Mahallesi'nde, aileye ait Topal Avlu denilen aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Numan Pekdemir, "Dayım Amiral Turgut Reis'in torunu olmakla ve doğduğu büyüdüğü kente hizmet etmekle her zaman gurur duydu. Bodrum'un en yaşlısıydı, yaşayan bir tarihti. Böyle bir değerin yeğeni olmakla hem gururluyum hem de üzüntülüyüm. Nur içinde yatsın, Allah mekânını cennet eylesin" dedi.

Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ise "Haris amcamız Bodrum'un en yaşlısı ve yaşayan tarihiydi. Gerek kişiliği gerek yardımseverliği ile ilçemizin örnek insanlarındandı. Bodrum'un tarihine, ekonomisine yön veren değerlerinden biriydi, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.



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