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Amik Ovası, 45 gündür su altında

HATAY’ın Amik Ovası, aşırı yağışlar ve açılan barajdan gelen suyla dolarken, 45 gündür suyun çekilmemesi bölge halkının yaşamını zorlaştırıyor. Bir yandan aşırı yağışlar, diğer yandan su seviyesinin yükselmesi nedeniyle aralıklı...

Amik Ovası, 45 gündür su altında
HATAY’ın Amik Ovası, aşırı yağışlar ve açılan barajdan gelen suyla dolarken, 45 gündür suyun çekilmemesi bölge halkının yaşamını zorlaştırıyor.
Bir yandan aşırı yağışlar, diğer yandan su seviyesinin yükselmesi nedeniyle aralıklı olarak 2 defa açılan Tahtaköprü Barajı’ndan gelen sular Amik Ovası’nı etkisine aldı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Karacannık ve Kumtepe mahallelerinde onlarca ev ve arazi su altında bulunurken, bölge halkı evlerine girmekte zorlandıklarını söyledi. Karacannık Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Döner, yağmur sularının yanı sıra Tahtaköprü Barajı’ndan su bırakılması nedeniyle göle dönen mahallelerindeki suların 45 günden bu yana  tam olarak çekilmediğini söyledi.
YILANLAR  ÇIKTI
Döner, mahalledeki suların Hatay Havaalanı'na kadar olan bölgede etkili olduğunu, sularla birlikte yılan ve balıkların da geldiğini belirterek, "Sel sularının hakim olduğu mahallemizde sık sık yılan ve balıklara rastladık"dedi.
Karacannık Mahallesi'nin 2012 yılında da aynı felaketi yaşadığını hatırlatan Mahmut Döner, "2012’de bizlere Reyhanlı’da ev verilmişti. Ancak hayvancılıkla uğraştığımız için biz bu evlere gidemedik, bizim arzumuz hayvanlarımız için alt bölümünü  ahır olarak kullanabileceğimiz 2 katlı evlerdir. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.
ÖĞRENCİLER TRAKTÖRLE TAŞINIYOR
Bu arada Karaccanık Mahallesi ile Kumtepe Mahallesi arasındaki yol, sular nedeniyle rahatlıkla kullanılamadığı için öğrenciler ve bölge halkı traktör ile taşınıyor. Bu arada DSİ tarafından yolun kenarına kum dökülerek yaya ulaşımı sağlanıyor. 

FOTOĞRAFLI

 

 

 

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