Amfibik yangın söndürme uçağı ekibine ziyaret

İZMİR, () - İZMİR Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Adnan Menderes Havalimanı'nda konuşlu amfibik yangın söndürme uçağının uçuş ekibini ziyaret etti. Orman yangınlarıyla mücadelenin takım işi olduğunu belirten Aybal, yangın söndürme uçakları ile helikopterlerinin önemine vurgu yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli hava güçlerinden CL215 tipi amfibik yangın söndürme uçaklarından biri de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Adnan Menderes Havalimanı'nda konuşlu bulunuyor. Deniz ya da göllerden aldığı 6 ton suyu alevlerin üzerine bırakan, orman yangınlarının gidişatını değiştirebilecek güce ve manevra kabiliyetine sahip bu uçaklar, her yıl 1 Mayıs ile 30 Ekim günleri arasında, Orman Genel Müdürlüğü'nce Türk Hava Kurumu'ndan kiralanıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, sabah erken saatlerde Adnan Menderes Havalimanı'na gelip, C2015 tipi amfibik yangın söndürme uçağı uçuş ekibini ziyaret etti. Burada uçuş ekibinden Yunan kaptan pilot Vasilis Papanastosions, ikinci pilot Fatih Kalender ve kurum temsilci orman mühendisi Vefa Tetik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölge Müdürü Aybal, orman yangınları ile mücadelenin takım işi olduğunu belirterek, yangın söndürme uçaklarının yangın helikopterleriyle bu takımın en önemli güçlerinden olduğunu söyledi. Aybal, "Yangın söndürme uçağımız, sadece İzmir ve Manisa ilinde çıkan orman yangınlarında değil; Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına katılmaktadır. Ayrıca 2016 yılında İsrail'de çıkan orman yangınında olduğu gibi talep gelmesi halinde yurt dışında da yardıma gitmektedir" dedi

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