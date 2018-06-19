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Amerika uçuşlarına toz ürün kısıtlaması

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  “Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA (Transportation Security Administration)  tarafından alınan karar gereği,  Amerika’ya yapılacak uçuşlarda toz ürünlerin (un, şeker, kahve, baharat, süttozu, kozmetik...

Amerika uçuşlarına toz ürün kısıtlaması

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  “Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA (Transportation Security Administration)  tarafından alınan karar gereği,  Amerika’ya yapılacak uçuşlarda toz ürünlerin (un, şeker, kahve, baharat, süttozu, kozmetik vb.) yolcu beraberinde taşınmasına bazı kısıtlamalar getirildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA (Transportation Security Administration)  tarafından alınan karar gereği Amerika’ya yapılacak uçuşlarda toz ürünlerin (un, şeker, kahve, baharat, süttozu, kozmetik vb.) yolcu beraberinde taşınmasına bazı kısıtlamalar getirilmiştir.  27.06.2018 tarihi itibarıyla başlayacak kısıtlamaya göre, kişi başı 350 ml ve/veya daha fazla toz içerikli maddelerin kabin içerisinde taşınması yasaklanmıştır.  Kabin içerisinde taşınacak 350 ml altındaki toz ürünler ise kontrole tabi tutulacak olması nedeniyle, yolcularımızın seyahat esnasında kabin içerisinde kullanımı gerekli olmayan tüm toz ürünleri el bagajları içerisine yerleştirmeleri ve check-in esnasında uçak altı kargo bölümüne teslim etmeleri tavsiye olunur.

Pasaport sonrası gümrüklü alanlardan alınan ve kilitli poşetler içinde tutulan toz içerikli maddeler yolcu yanında kabin içinde taşınabilir. ·Yolcu  yanında medical/ilaç tarzında birleşimler ve bebek mamaları (mühürlü olması koşuluyla) 350 ml ve daha büyük limitlerde yolcu yanında kabin içinde taşınabilir.”

 

 

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