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Amerika'nın Sesi'nin iddiası: ABD, Münbiç'in civarına güçlerini yerleştiriyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - ABD'nın, Münbiç'e yönelik operasyona karşı ağır silahlar ve zırhlı araçların bulunduğu bir askeri birliğini Münbiç'in çevresine yerleştirdiği belirtildi. Amerika'nın Sesi Radyo ve Televizyonu'nun (VOA)...

Amerika'nın Sesi'nin iddiası: ABD, Münbiç'in civarına güçlerini yerleştiriyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - ABD'nın, Münbiç'e yönelik operasyona karşı ağır silahlar ve zırhlı araçların bulunduğu bir askeri birliğini Münbiç'in çevresine yerleştirdiği belirtildi.
Amerika'nın Sesi Radyo ve Televizyonu'nun (VOA) Kürtçe web sayfasındaki fotoğraflı olarak yayınlanan habere göre, ABD Ordusu bir birliğini Münbiç yakınlarına yerleştirdi. VOA'nın Kobani'de bulunan muhabirin verdiği bilgiye göre, Kuzey Suriye'deki Amerika güçlerinin bugün bazı birliklerini Münbiç etrafından yerleştirdi. Zırhlı araçlar ve ağır silahların bulunduğu ABD birliğinin Münbiç'in kuzey ve batısına yarleştirildiği belirtildi. Amerika'nın Münbiç'e yönelik olası bir operasyona karşı güçlerini Münbiç'in çevresine konuşlandırdığı belirtilirken, bir süre önce Kobani'yi ziyaret eden ABD'li General Joseph Votel'in yerel güçlere Münbiç'in koalisyonun koruması altında olduğunu ve koruma sözü verdiği belirtildi.
ERDOĞAN: MÜNBİÇ'E YEREL HALK GELMELİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pakistan'a hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Suriye'deki yeni hedeflerini açıklarken, şunları söyledi:
"Mücadelemizi, Özgür Suriye Ordusu ile beraber yürüttük. Cerablus’ta başarı, Rai’de başarı, Dabık’ta başarı, El Bab’ta başarı. Bu kararlılığımız bizim aynen devam ediyor. Şimdiki safha nedir? Daha önce belirlediğimiz Münbiç’tir. Ki Münbiç Araplara ait bir yerdir. PYD veya YPG’nin değildir. Fırat’ın doğusuna kesinlikle PYD ve YPG’nin geçmemesi gerekir dedik. Geçiyorlar, geçmeye devam ediyorlar. Ama hala geçmiş değildir. Oraya, Münbiç’in yerel halkının gelmesi lazım."

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