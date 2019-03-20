Ameliyattan 2 saat sonra görmeye başladı

İZMİR'de yaşayan ve katarakt nedeniyle görme yetisini tamamen kaybeden Meliha Karakaşlı (57), lazer operasyonu ile sağlığına kavuştu. Ameliyattan 2 saat sonra yeniden görmeye başlayan Karakaşlı, "Türk filmlerindeki mucizeyi yaşıyorum. Ameliyattan sonra filmlerdeki gibi 'Görüyorum' diyerek ağladım. Yeniden oğlumu gördüğüm için çok mutluyum" dedi.Bir çocuk annesi ev kadını Meliha Karakaşlı, katarakt nedeniyle 2014 yılında sol gözündeki, geçen yıl da sağ gözündeki görme yetisini tamamen kaybetti. Karakaşlı, korktuğu için bir süre ameliyat olmayı reddetti. Daha sonra ailesinin ikna çabalarıyla ameliyat olmayı kabul eden Karakaşlı, lazer ile gerçekleştirilen katarakt operasyonundan 2 saat sonra görmeye başladı. Büyük sevinç yaşayan Karakaşlı, "Türk filmlerindeki mucizeyi yaşıyorum. Uzun süredir görmüyordum. Ancak hiçbir doktora da güvenemiyordum. Doktorum Niyazi Bülbül bana güven verdi. Ameliyata ikna etti ve bir değil, iki gözümü de kurtardı. Ameliyattan sonra filmlerdeki gibi 'Görüyorum' diyerek ağladım" dedi.'ÇOK DUYGULANDIK'Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Niyazi Bülbül de katarakt ameliyatlarında genelde iki gözü aynı anda ameliyat etmediklerini söyleyerek, "Meliha Karakaşlı'nın ameliyat korkusu olduğu için genel anestezi altında iki gözü aynı anda ameliyat ettik. Ameliyattan 2 saat sonra gözleri tamamen açılan hastanın mutluluğunun tüm hastane personelini sevince boğduğunu söyleyebilirim. Bu kadar ağır bir katarakt hastasının tek bir ameliyatla sağlığına tamamen kavuşması çok sık rastlanılabilir bir durum değil. Şu anda görme seviyesi yüzde yüze yakın. Hastamız ameliyattan sonra, gözünü açar açmaz 'Görüyorum' diyerek ağlayınca çok duygulandık" diye konuştu.

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