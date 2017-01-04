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Amed Sportif'te Başkan Edemen güven tazeledi

SPOR Toto 2'inci Ligi Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif'te bugün yapılan olağanüstü kongresinde, tek liste ile gidilen seçimde, Nurullah Edemen yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Kongre öncesi geçtiğimiz...

Amed Sportif'te Başkan Edemen güven tazeledi
SPOR Toto 2'inci Ligi Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif'te bugün yapılan olağanüstü kongresinde, tek liste ile gidilen seçimde, Nurullah Edemen yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Kongre öncesi geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden takım kaptanı Şehmus Özer'in görüntülerinin yeraldığı bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Saygı duruşunun ardından divanın seçimi yapıldı. Daha sonra eski kulüp başkanı Nurullah Edemen'in başkanlığındaki tek liste ile gidilen seçimde, kongre üyelerinin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Seçim sonrası konuşan Başkan Nurullah Edemen, üye sayısını çoğaltarak büyük bir aile olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bize bu görevi layık gören delegelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Kulübe maddi kaynak sağlamak amacıyla, 0 521 ile başlayan Amedcell isimli yeni bir iletişim operatörü kuracağız. Ve yine Amedspor Televizyonu'nu kurup yayına geçmek için en kısa sürede gerekli çalışmalara başlayacağız" dedi.
Futbolcuların, ligin ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüğünü anlatan Başkan Edemen, takıma 3 takviye yapıldığını ifade ederek, "Bu arkadaşlarımızın isimlerini şimdilik açıklamak istemiyoruz. Ama çok kaliteli olduklarına inandığım 3 kardeşimizi takımımıza kazandırdığımıza yürekten inanıyorum. İlk yarının son haftalarında istemediğimiz sonuçlar aldık. İkinci yarıya çok daha iyi bir şekilde başlayarak, şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

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