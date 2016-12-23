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Amed Sportif binasına Şeyhmus için taziyeler kabul ediliyor

AMED Sportif Faaliyetler Kulubü, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden takım kaptanı Şehmus Özer için kulüp binasında taziyeleri kabul etmeye başladı. Spor Toto 2'inci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor,...

Amed Sportif binasına Şeyhmus için taziyeler kabul ediliyor
AMED Sportif Faaliyetler Kulubü, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden takım kaptanı Şehmus Özer için kulüp binasında taziyeleri kabul etmeye başladı.
Spor Toto 2'inci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, Pazar günü geçirdiği trafik kazasında donarak hayatını kaybeden takım kaptanı Şehmus Özer için kulüp tesislerinde taziyeleri kabul etmeye başladı. Kulüp binasında Şehmus Özer'in her zaman oturduğu koltuğun arkasında dev bir fotoğrafı ve önüne kırmızı karanfiller bırakıldı. Taziye için gelenleri ise Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, yöneticiler ve futbolcu arkadaşları karşılıyor.

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