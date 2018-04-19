Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Ambulansa binmemek için direnen yaralıya kelepçe

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, TIR'ın çarptığı Ercan B. (24) hastaneye gitmemek için direnince polis tarafından kelepçelendi. Sakinleşmesinin ardından kelepçeleri çözülen...

Ambulansa binmemek için direnen yaralıya kelepçe

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, TIR'ın çarptığı Ercan B. (24) hastaneye gitmemek için direnince polis tarafından kelepçelendi. Sakinleşmesinin ardından kelepçeleri çözülen Ercan B. ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay öğle saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 42 AZK 75 plakalı TIR, yola aniden çıktığı iddia edilen Ercan B.'ye çarptı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürelen  Ercan B. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunmaya çalıştığı Ercan B., ambulansa alınmak istendiği sırada kaçtı. Polisin durdurmak istediği Ercan B., direndi. Polis ekibi, Ercan B.'yi kelepçeledi. Kelepçelendikten sonra sakinleşen Ercan B., daha sonra kelepçeleri çözülerek ambulansa alındı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan B. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314