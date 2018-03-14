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Ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı - Yeniden

KATAR’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye hasta götüren Alman bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçağın pilotu, yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra havada teknik arıza...

Ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı - Yeniden
KATAR’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye hasta götüren Alman bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçağın pilotu, yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra havada teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçuş trafiğine kapatılan havalimanına sorunsuz inen uçaktaki hasta ve mürettebat tahliye edildi.
Bugün sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha kentinden İngiltere vatandaşı Pauline Teresa'yı (78) ülkesine götüren Alman bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'nda yakıt ikmali yaptı. Saat 11.30 sıralarında yeniden havalanan uçakta pilotlar, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçerek teknik arıza bildirimi yaptı, acil iniş istedi. Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, uçaklar Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildi. Alarm durumuna geçilen havalimanında itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri hazır bekletildi.
HAVADA YAKIT AZALTTI
Havada tur atarak yakıt azaltan uçak, saat 12.13’te Trabzon Havalimanı'na batı yönünden sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Pist sonundan geri dönüşünü yapan uçak, aprondaki park pozisyonuna Trabzon Havalimanı itfaiye ekiplerinin nezaretinde yanaştı. Uçaktaki hasta ve mürettebat tahliye edildi, hasta sağlık kontrolleri için Kaçüstü Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Trabzon Valiliği acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yabancı menşeli özel bir hasta nakil uçağı Katar’ın Doha kentinden İngiltere’ye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemiştir. Gerekli tüm tedbirler alınmış olup uçağın havalimanımıza inişi güvenli bir şekilde gerçekleşmiştir.”
HAVALİMANI NORMALE DÖNDÜ
Yakıt ikmalinin ardından kalkış yapıp, havada teknik arıza nedeniyle acil iniş talebinde bulunan ambulans uçağın inişinin ardından trafiğe kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden ulaşıma açıldı. Trabzon Havalimanı'nda bekletilen uçakların kalkışına izin verilirken farklı havalimanlarına yönlendirilen uçaklarında Trabzon'a döneceği öğrenildi.

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