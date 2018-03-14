Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

Ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı (3)

İNGİLTERE VATANDAŞI KADIN YOĞUN BAKIMA ALINDI Trabzon’da, Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye giderken yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı'ndan kalkıştan bir süre sonra havada teknik arıza nedeniyle acil iniş...

Ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı (3)

İNGİLTERE VATANDAŞI KADIN YOĞUN BAKIMA ALINDI
Trabzon’da, Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye giderken yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı'ndan kalkıştan bir süre sonra havada teknik arıza nedeniyle acil iniş isteyen Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçaktaki yaralı İngiliz vatandaşı Pauline Teresa, kaldırıldığı Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralandığı öğrenilen ve kafa travması teşhisi konulan kadın, hastanede acil servisteki müdahalesinin ardından Yoğun Bakım Ünitesi’ne alındı. Durumunun stabil olduğu belirtilen kadının uyutulduğu öğrenildi. Birkaç gün hastanede tutulacağı belirtilen kadın tahsis edilecek ambulans uçakla İngiltere’ye götürülecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314