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Ambulans taşıyan çekici hafriyat sahasına daldı 1 yaralı
KARABÜK?ün Safranbolu ilçesinde, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans yüklü çekici, hafriyat sahasına daldı. Kuma saplanan çekicinin sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Bartın yolu Babasultan kavşağında...
GENEL 12.11.2019, 22:40
KARABÜK?ün Safranbolu ilçesinde, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans yüklü çekici, hafriyat sahasına daldı. Kuma saplanan çekicinin sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Bartın yolu Babasultan kavşağında meydana geldi. Mustafa Aygün(53), idaresindeki 74 DN 123 plakalı ambulans yüklü çekici, rampada kontrolden çıkarak, belediyenin hafriyat sahasına daldı. Ambulans yan devrilirken, kuma saplanan çekicinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı. Ambulansın Bartın?dan Karabük'e servise getirildiği öğrenildi.
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