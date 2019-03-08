Ambulans şoförü kendisine yol vermeyen sürücüden şikayetçi oldu

Serpil KIRKESER/İSTANBUL()-AMBULANS şoförü Erdoğan Kavruk, 28 Şubat'ta D-100 Karayolunda önüne geçerek yol vermeyen sürücü M.E.Y. hakkında Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Ambulans şoförü Kavruk suç duyurusunda, "Tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp, yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM, UZLAŞMAK İSTEMİYORUM"

Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk dün Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Savcıya ifade veren Kavruk, olay günü olan 28 Şubat 2019 tarihinde saat 09.10 sıralarında ambulansla Beşiktaş'tan aldığı hastasını Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü belirtti. Kavruk ifadesinde, "E-5 yolunu takiben geldiğim Merter Köprüsünde önümde aracı ile seyreden M.E.Y., ambulansımızın tepe lambasının yanmasına ve ara sıra sirenlerinin çalışmasına rağmen ısrarlı bir şekilde yol vermeyerek ayrıca yaptığı el ve kol hareketleriyle yanı sıra küfürlü hareketler yapıp trafikte önümde diğer araçların yer vermeleri suretiyle boşalan şeritlere geçmeye çalıştığım sırada da bu boşalan şeritlere geçerek ısrarlı bir şekilde seyrimi engelleyip daha sonra gideceğim Doktor Sadi Konuk Hastanesi'nin yönündeki İncirli Caddesi'nde aynı hareketlere devam etmiştir. Daha sonra şüphelinin aracını bir şekilde geçip yoluma devam ettiğim sırada aracıyla arkamdan ısrarlı bir şekilde selektör yapıp kornaya basarak arka tamponumun dibine kadar yanaşmış olup ancak tamponuma dokunmamıştır. Belirttiğim nedenlerle tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp ayrıca yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Şüpheli ile uzlaşmak istemiyorum" dedi.

"PİŞMANIM" DEMİŞTİ

Adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan M.E.Y. (23) hakimlik ifadesinde, "Ben evden çıktım, işe gitmek için E-5 yoluna bağlandım. Araç patronuma aittir. Bakım yaptırdığım için araç bendeydi. Merter'e gelmeden ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. 'Neden beni tehlikeye atıyorsun?' şeklinde el kol işareti yaptım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım. Serbest bırakılmamı talep ederim."