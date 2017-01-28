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Ambulans, kara sağlandı

KARS, () - KARS’ta hasta olan çocukları almaya giden ambulans kara saplandı. Traktörle çekilen ambulansı sağlık görevlileri iterek kurtardı. Kars’a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ölçülü Köyünde ateşi yükselen çocuklara...

Ambulans, kara sağlandı

KARS, () - KARS’ta hasta olan çocukları almaya giden ambulans kara saplandı. Traktörle çekilen ambulansı sağlık görevlileri iterek kurtardı.
Kars’a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ölçülü Köyünde ateşi yükselen çocuklara müdahale etmek için yola çıkan 112 ambulansı, kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleriyle iletişime geçen görevliler, kapalı olan köy yolunda greyderin çalışmasıyla kurtarıldı. Yolda yeniden kara saplanan ambulans, bu kez köyden getirilen traktör ile çekilerek ve içinderki görevlilerin itmesiyle kardan çıkarıldı. Ölçülü köye ambulansla giden sağlık görevlileri, çocuklara müdahale etti.
Yoğun tipinin hakim olduğu köyde müdahale edilen çocukların aileleri "Allah devletimize zeval vermesin, geldiler ve hasta çocuklarımızı tedavi ettiler" dedi.

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