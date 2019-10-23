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Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı

Adıyaman'da karaciğer hastası olan Mehmet Bozkurt (81), tedavisinin devam edeceği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ambulans helikopter ile sevk edildi.  Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karaciğer hastalığı nedeni ile tedavi gören...

GENEL 23.10.2019, 14:24

Adıyaman'da karaciğer hastası olan Mehmet Bozkurt (81), tedavisinin devam edeceği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ambulans helikopter ile sevk edildi. 
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karaciğer hastalığı nedeni ile tedavi gören Mehmet Bozkrurt'un tedavisinin Malatya Turgut Özal Hastanesi'nde devam edilmesine karar verildi. Ambulans Servisi Başhekimliği'nce görevlendirilen ambulans helikopter Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine iniş yaparak Bozkurt'u, Malatya'ya götürüldü.

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