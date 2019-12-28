Ambarlı'daki kaymaya kazıklı önlem; AFAD fore kazıklarla kaymayı durduracak   

İSTANBUL Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Avcılar Ambarlı'daki yer kayması sorununu, 30 metrelik çelik kazıklarla çözecek. Ambarlı'nın Marmara Denizi'ne doğru kayan kısmına, bir kilometrelik bir hat boyunca fore kazıklar çakılacak. AFAD, Ambarlı'ya çakılacak kazıklar için ihale açtı.

İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, "İstanbul İli Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesinde Bulunan Afete Maruz Bölgenin Kuzey Sınırı Boyunca Kazıklı Tutucu Yapı Yapılması İşi için ihale açtı. İhale 24 Ocak 2020 tarihinde yapılacak. Söz konusu kayma bölgesinin kuzey sınırını oluşturan, yaklaşık bir kilometre boyuncu, 130 santimetre çapında ve 30 metre boyunda çelik kazıklar çakılacak.

Ambarlı'nın yıllardır devam eden kayma sorunu, yapılan uzun araştırmalardan sonra çözüme kavuşturulacak. Bölgede bulunan birçok bina daha önce tahliye edilerek yıkılmıştı. İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) hazırladığı, "Avcılar, Ambarlı Mahallesinde Bulunan Afete Maruz Bölgenin Kuzey Sınırı Boyuncu Kazıklı Tutucu Yapı Projesi Geoteknik Proje Raporu'na göre, yapılacak çalışma ile kütle hareketinin ilerlemesi durdurulacak.



KÜTLE HAREKETİ 15 YILDIR DEVAM EDİYOR

AFAD'ın raporuna göre, Ambarlı Mahallesi Badem, Bayırlı, Bahçe sokakları ve çevresinde 2004 yılı ilkbahar aylarından itibaren başlayan kütle hareketi devam ediyor. Bölgenin problemlerinin detaylı şekilde araştırıldığı, çeşitli çalışmaların yürütüldüğü belirtilen raporda şöyle denildi:

"Arazi etütleri, aletsel gözlemler, mühendislik jeolojisi çalışmaları ve sayısal analizler ile desteklenen bu çalışmalar neticesinde saha afete maruz bölge olarak tanımlanmıştır. Kütle hareketlerinden olumsuz etkilenerek ağır hasar gören yapılar yıkılmış ve bölge yerleşime kapanmıştır. Bu aşamada, halihazırda devam etmekte olduğu tespit edilen kütle hareketlerinin etki alanını genişleterek afete maruz bölgenin kuzey sınırlarından ileriye doğru (Tesisler Yolu Caddesi, Işık Sokak, Şahin Caddesi, Badem Sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi ile tarif edilen sınırın kuzeyine doğru) ilerlemesinin engellenmesi maksadıyla bir koruma yapısı (kazıklı tutucu yapı) inşa edilmesi planlanmıştır"

Afete Maruz Alandaki kütle hareketlerinin ilerlemesinin engellenmesi amacıyla ayırıcı ve tutucu bir kazıklı yapı tasarımı yapıldığı vurgulanan raporun, 4 nolu uygulama kesitinde yapılacak uygulama şöyle tanımlandı:

"Çift sıra 120 santimetre çaplı (ön sırada 160 santimetre, arka sırada 320 santimetre aralıklı ve kazık sıraları 2.50 metre mesafeli) ve 30 metre boyundaki kazıklar ile bu kazıkları üstte bağlayan 110 santimetre / 390 santimetre boyutlarında başlık plakları ile teşkil edilmiştir. Ayrıca başlık plağının üstünde 3 metre yüksekliğinde 50 santimetre kalınlıklı betonarme perde teşkil edilerek tutucu yapının mevcut kotları yakalaması sağlanacaktır"

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