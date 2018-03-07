Amazon Band Kadın Grubu, ilk çalışmasını kadınlara armağan etti

SAMSUN'da yaklaşık 15 gün önce kurulan 'Amazon Band Kadın' isimli müzik grubu, ilk çalışmasını yaptı. Grup, ilk çalışmasındaki parçaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara armağan etti.

Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Atakan Karadeniz'in öncülüğünde, 15 gün önce kurulan Amazon Band Kadın Grubu, 6 kadından oluşuyor. Yaşları 21 ile 32 arasında olan grup üyelerinin hepsi en az 2 enstrüman çalıyor. Piyano, bateri, gitar, ut, yan flüt, bağlama, zurna ve ney çalan grup üyelerinin amacı kadınların müziğe olan ilgisinin artırmak. Yaşları 21 ile 32 arasında olan, öğretmen ve özel sektörde çalışan kadınlardan oluşan grup, ilk çalışmasındaki parçaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara armağan etti.

Grupta ut çalan OMÜ Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı 3'üncü sınıf öğrencisi Merve Nur Aydın (21), 10 yıldır müzikle uğraştığını belirterek, "Piyano, yan flüt, ut ve gitar enstrümanlarını çalıyorum. Burada kadın orkestrasında buluştuk. Yeni kurulum aşamasındayız. İnşallah bütün kadınlara da örnek oluruz" dedi.

Gitar çalan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşenur Kanat (24) ise "15 yıldır müzik ile ilgileniyorum. Küçüklüğümden beri bağlama ve cura çalıyorum. 8 yıldır da gitar çalıyorum. Bu ekipte de arkadaşlarıma akustik gitar ile eşlik ediyorum" diye konuştu.

OMÜ Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı 3'üncü sınıf öğrencisi Gülbahar Coşkun (21) ise "Grubun neyzeniyim. Kızlar korusu kurduk ve bu grupta olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kadınların müzik alanında az yer bulduğunu belirten iki üniversite mezunu baterist Ezgi Çolak (26) şöyle konuştu:

"8 yıldır davul çalıyorum. Samsun'da kurulan kadın orkestrasının davulcusuyum. Atakan Karadeniz ile böyle bir orkestra kurmaya karar verdik. Kadınların müzik piyasasındaki yerini özellikle Samsun'da çok az yer bulduklarını düşününce, böyle bir orkestra kurmak istedik. Şu an git gide kalabalıklaşan bir orkestramız var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlar var. Katılmak isteyenler de var. Bunun dışında işin stresini atabildiğimiz, kendimize aile bulduğumuz bir ortam oluşturduk."



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