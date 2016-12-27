Amatör maçta, sürpriz evlilik teklifi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de amatör futbol onayan Arif Rişmanlıoğlu, maç sırasında tribünde kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Merve Çoban'a sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Osmaniye 1. Amatör Liginde mücadele eden Toprakkale Gençlerbirliği'nin Cevdetiyespor ile oynadığı karşılaşmada futbolculardan Arif Rişmanlıoğlu kız arkadaşı Merve Çoban'a evlilik teklifi sürprizi yaptı. Rişmanlıoğlu, takım arkadaşlarının açtığı 'Benimle evlenir misin Merve' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Takım arkadaşlarının alkışları arasında kız arkadaşını sahaya davet eden Rişmanlıoğlu, evlilik teklifini kabul eden Çoban'a çiçek vererek yüzük taktı.

Maçı izlemek için tribünleri dolduran futbolseverler, çifti bir süre alkışlayıp, mutluluklarını paylaştı.