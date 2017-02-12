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Amatör maçta ortalık karıştı

KAYSERİ’de oynanan amatör futbol müsabakası sonrasında taraftarlar arasında çıkan kavgayı polis biber gazı kullanarak dağıttı. Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanan Akkışla Gençlikspor ile Gazi Osman Paşaspor 1'inci Amatör Küme maçı...

Amatör maçta ortalık karıştı
KAYSERİ’de oynanan amatör futbol müsabakası sonrasında taraftarlar arasında çıkan kavgayı polis biber gazı kullanarak dağıttı.
Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanan Akkışla Gençlikspor ile Gazi Osman Paşaspor 1'inci Amatör Küme maçı gergin başladı. Ligin son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gazi Osman Paşaspor, davul zurna eşliğinde sahaya çıktı. Ligi orta sıralarda tamamlamayı garantileyen Akkışla Gençlikspor karşısında geriye düşen Gazi Osman Paşaspor, önce durumu 2-2 yaptı. Maçın uzatma dakikasında Gazi Osman Paşaspor’un galibiyet golu geldi. Bu gole sevinen taraftarları ile rakip takım taraftarları arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Taraftarlar arasındaki kavgaya müdahale eden polis, tarafları biber gazı sıkarak uzaklaştırdı. Olayların yatışması üzerine oynanmaya devam eden maçın bitiş düdüğü ile Gazi Osman Paşaspor’lu sporcular, kavganın olduğu tribün önüne gitmek istedi. Ancak polisi buna izin vermeyerek sporcuları soyunma odasına gönderdi.

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