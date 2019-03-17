Amatör maçta gerginlik

BURSA'da, İznikspor'un sahasında 1-0 kaybettiği karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, konuk 19 Mayıs Gençlik Spor'un cezalı teknik direktörünün sahaya çıkıp galibiyet sevinci yaşaması gerginliğe neden oldu. Olay nedeniyle misafir takım oyuncularının statta bekletildiği bildirildi.

İznik Stadı'nda oynanan Bursa 1'inci Süper Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında, 19 Mayıs Gençlik Spor 65'inci dakikada attığı golle İznikspor'u 1-0 mağlup etti. Bitiş düdüğünün ardından konuk takımın cezalı olan teknik direktörü sahaya çıkıp sevinç gösterilerinde bulununca İznikspor taraftarları tepki gösterdi. Ev sahibi ekip taraftarının sahaya inmesiyle gerginlik yaşandı. Polis olaya müdahale ederek taraftarları tribüne gönderdi, futbolcuları soyunma odasına götürdü.

Olayın ardından stattan çıkarılan İznikspor taraftarı, misafir takım otobüsüne saldırıp aracın lastiklerini patlattı. Gerginlik üzerine polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, 19 Mayıs Gençlik Spor futbolcularının statta bekletildiği öğrenildi.



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