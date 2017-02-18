Amatör maçta futbolcu hakemin burnunu kırdı

Olcay DÜZGÜN- İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de oynanan Amatör futbol maçından sonra futbolcunun yumruk attığı maçın orta hakemi Hüseyin Keğin’in buru kırıldı. Hastaneye kaldırılan hakem, oyuncudan şikayetçi oldu.

Merkez Kocasinan İlçesi'ndeki Vali Muammer Güler Sahası’nda oynanan Süper Amatör Küme maçında ligde düşme potasında yer alan Yeni Esenspor ile Kocasinan Gençlikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kocasinan Gençlikspor 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrası Yeni Esensporlu Oğuz Arslan maçı yöneten Kayseri Bölgesi hakemi Hüseyin Keğin’e iddiaya göre yumruk attı. Burnu kırılan hakem Hüseyin Keğin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakemin şikayetçi olmasından dolayı futbolcu karakola götürülürken babası aynı zamanda Yeni Esenspor kulübü antrenörü Bahattin Arslan da oğluyla birlikte karakola gitti.

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