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Amatör futbolcudan yeşil sahada evlenme teklifi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ 2. Süper Amatör Lig'de mücadale eden Karahisarspor'da top koşturan İrfan Ozgan, tribünde kendisini izleyen kız arkadaşı Raziye Çağlın'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Sahaya takım arkadaşlarıyla birlikte...

Amatör futbolcudan yeşil sahada evlenme teklifi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ 2. Süper Amatör Lig'de mücadale eden Karahisarspor'da top koşturan İrfan Ozgan, tribünde kendisini izleyen kız arkadaşı Raziye Çağlın'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Sahaya takım arkadaşlarıyla birlikte taşıdığı üzerinde "Benimle evlenir misin" yazan pankartla çıkan İrfan Ozgan, tribünlerden koşarak sahaya inen kız arkadaşı Raziye Çağlın'ın önünde diz çöküp, sorusunu yöneltti, "Evet" yanıtını alınca da parmağına tektaş yüzük taktı.
Denizli 2. Amatör Lig'in 2'inci haftasında Karahisarspor, Acıpayam Kuyucakspor'u ağırladı.  Karahisar Mahalle Sahası'nda oynanan maçta, ev sahibi takımda forma giyen İrfan Ozgan (25), sahaya çıktığı her maçı tribünlerden takip eden kız arkadaşı Raziye Çağlın'a (23) sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Ozgan, karşılaşma öncesi yapılan seramoniye, takım arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartla çıktı. Olup bitenden habersiz maçı izlemek için tribünde bekleyen Çağlın, pankarttaki evlilik teklifini görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Daha sonra ise, sahadaki erkek arkadaşı Ozgan'ın yanına koştu. Tribünlerin de desteğini arkasına alan Ozgan, sevgilisinin önünde diz çöktü, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Bu sırada Karahisarsporlu futbolcular ise coşku içerisinde konfetiler patlattı. Erkek arkadaşının boynuna sarılan genç kız, teklife 'Evet' diye yanıt verdi. Ozgan, cebinden çıkardığı tektaş yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Sürpriz evlilik teklifinin ardından, Ozgan sahaya çıkarken, sevgilisi ise elindeki çiçeklerle maçı takip etti.
Bir yıldır birlikte olduğu sevgilisine yeşil sahalarda evlilik teklifi yapmaya karar verdiğini belirten İrfan Ozgan, "Hayatımın en mutlu anlarından birisi bu. Sevgilimin olan bitenden haberi yoktu. Ona da sürpriz oldu. Onunla bir ömür boyu mutlu ve mesut yaşamak istiyorum. Takım arkadaşlarımızla birlikte çok uğraştık ama aldığım cevap bunların hepsine değdi. Bana destek veren takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.
'MAÇ İZLEMEK İÇİN GELMİŞTİM, ÇOK ŞAŞIRDIM'
Aldığı sürpriz evlilik teklifi karşısında oldukça şaşırdığını ifade eden Raziye Çağlın ise, "Çok mutluyum. İrfan, benim için sürpriz bir evlilik teklifi hazırlamış. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Sadece maç izlemek için gelmiştim. Pankartı görünce çok heyecanlandım. Çok güzel gelişti her şey. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

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