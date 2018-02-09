Amasyalı muhtarlar 'Zeytin Dalı Harekatı' şehitleri için mevlit okuttu

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'nın merkezindeki mahalle muhtarları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için mevlit okuttu.

Kent merkezinin mahalle muhtarları, Çilehane Camii'nde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için mevlit programı düzenledi. Mevlide Amasya Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, muhtarlar ve çok sayıda Amasyalı katıldı. Kur'an-ı Kerim okunan mevlitte, şehitler için dua edildi.



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