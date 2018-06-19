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Amasyalı 110 şehidin resimleri pullarda yaşatılacak

AMASYA’da her yıl düzenlenen 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası’nda PTT Başmüdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Amasyalı 110 şehidin resimlerinin basıldığı pul sergisi açıldı. Her...

Amasyalı 110 şehidin resimleri pullarda yaşatılacak
AMASYA’da her yıl düzenlenen 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası’nda PTT Başmüdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Amasyalı 110 şehidin resimlerinin basıldığı pul sergisi açıldı.
Her yıl 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında bu yıl PTT Başmüdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan 110 Amasyalı şehidin resimleri, hazırlanan pullara basıldı. Açılış öncesinde Amasya PTT Başmüdürü Cafer Bolat, sergi hakkında Vali Varol ve katılımcılara sergi hakkında bilgi verdi. Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi'ndeki sergiye Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, PTT Genel Müdürlüğü Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mahmut Orhun, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Amasya PTT Başmüdürü Cafer Bolat, protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılışın ardından sergiyi gezerek, Amasyalı 110 şehidin resimlerinin olduğu pulları inceleyen Vali Varol, “Şehitlerimizi hatırlamanın ve ülkemiz için yaptıkları büyük fedakârlıkların bilincindeyiz. Yaptıkları güzel çalışmadan dolayı PTT Başmüdürü ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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