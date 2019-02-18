Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

Amasya’da kardan kapanan köy yolları açıldı

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, ekiplerin 2 günlük çalışmasıyla ulaşıma açıldı. İlçenin Tavşan Dağı mevkiinde bulunan Aşağıbük, Ortabük ve Yukarıbük köylerinin yüksek kesimlerinde...

Amasya’da kardan kapanan köy yolları açıldı
AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, ekiplerin 2 günlük çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
İlçenin Tavşan Dağı mevkiinde bulunan Aşağıbük, Ortabük ve Yukarıbük köylerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Amasya Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Amasya Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, "Kardan kapanan 3 köy yolumuz ekiplerimizin yoğun çalışmaları ile ulaşıma açıldı. 1 greyder, 1 kanal kazıcı ve 1 yükleyici kar rotatif püskürtme aracı ile 10 personelimiz yol açma çalışmalarına katıldı. Kapalı köy yolu bulunmamaktadır" dedi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328