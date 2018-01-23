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Amasya’da Afrin operasyonunda görev alan askerlere dua edildi

TÜRKİYE Kamu-Sen Amasya İl temsilciliği tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için dua edildi. Türkiye Kamu-Sen Amasya İl temsilciliğine bağlı Türk Eğitim-Sen,...

Amasya’da Afrin operasyonunda görev alan askerlere dua edildi
TÜRKİYE Kamu-Sen Amasya İl temsilciliği tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için dua edildi.
Türkiye Kamu-Sen Amasya İl temsilciliğine bağlı Türk Eğitim-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Büro-Sen üyeleri Amasya Defterdarlığı önünde Afrin operasyonunda görev yapan askerler için İstiklal Marşı okuyup, dualar etti. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere okunan dua ardından basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Amasya İl Temsilcisi Kamil Terzi, şu ifadelere yer verdi;
“Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için, yanı başımızda belli odaklarca desteklenerek büyütülen ve askeri bir güç haline getirilmek istenilen terör örgütünün bertaraf edilmesi maksadıyla Türk Ordusu’nun Afrin’de başlattığı harekatın hayırlı olmasını dileriz. Yürekten inanıyoruz ki bu harekatla, Türk milletinin ve Devletinin bölgedeki varlığına kast eden terör örgütlerine ve on binlerce kilometre öteden gelerek yaşamakta olduğumuz topraklarımıza fiili müdahalede bulunup, kendince yeni bir düzen kurmak, Türk milletine ayar vermek, hesap sormak ve bedel ödetmek gibi bir gaflete kapılan sözüm ona büyük devletlere Türk’ün iradesini, kararlılığını ve gücünü bir kere daha göstereceğiz."
Grup, askerler için edilen dua edilmesi ve basın açıklamasının ardından dağıldı.

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