Amasya’da 6 asırlık yağmur duası ve kurban geleneği sürüyor

AMASYA’nın merkeze bağlı Yuvacık köyünde, Şeyh Mehmed Cui Dede tarafınan başlatılan yağmur duası ve kurban geleneği, 6 asırdır sürüyor.Merkeze bağlı Yuvacık köyünde Şeyh Mehmed Cui Dede tarafından 6 asır önce başlatılan yağmur duası ve kurban geleneği, köy halkı tarafından devam ettiriliyor. Gelenek kapsamında köyde bir dizi etkinlik düzenlenerek, yağmur duası yapıldı, bulgur pilavı ve kesilen kurban eti misafirlere ikram edildi. Programa, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türkiye Kamu-Sen Amasya İl Temsilcisi Şemsettin Dümen, Türk Büro-Sen Amasya Şube Başkanı Muammer Tufanoğlu’nun yanı sıra 600'e yakın köy halkı katıldı.Köy sakinlerinden Rıfat Karaman, gelenekle ilgili, “Bu bölge kırsal kesim olduğu için yağmur az yağardı. 600 yıl önce evliyamız Şeyh Cui Dedemiz buraya gelmiş, yerleşmiş köy halkı ile birlikte yağmur duasına çıkmışlar. O günden bu yana bir gelenek olarak günümüze kadar süregelmiş” dedi.‘GELENEK DEVAM EDİYOR’Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da geleneksel olarak programa 5’inci kez geldiğini hatırlatarak, "Geleneksel olarak takriben 600 yılı aşkın bir süredir bu gelenek devam ediyor. Burada her sene bir yağmur duası yapılıyor. Yağmur duası yapılmadan önce de kurbanlar kesiliyor. Daha sonra yemek haline getirilerek vatandaşlara ikram ediliyor. Bunun yanında bir de kesilen kurbanların sakatatlarının açık artırma usulü ile satışı yapılıyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI