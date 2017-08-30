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Amasya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da 30 Ağustos zaferinin 95'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Amasya'da 30 Ağustos Zaferinin 95'inci yıldönümü kutyala töreni Yavuz Selim Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla...

Amasya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da 30 Ağustos zaferinin 95'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı.
Amasya'da 30 Ağustos Zaferinin 95'inci yıldönümü kutyala töreni Yavuz Selim Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törene Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Amasya Valiliği makamında tebriklerin kabulünden sonra Saraydüzü Kışla binası önünde program devam etti. Vali Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Uğur ve Başkan Özdemir vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Yarbay Bülent Arslanoğlu konuşma yaptı. Program konuşma ve şiir okunmasının ardından askeri birliklerinin geçit töreni ile sona erdi.

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