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Amasya’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törene,  Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15'inci Piyade...

Amasya’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törene,  Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Amasya Valisi Osman Varol, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.
Öğrenciler şiirler okuyup, hazırladıkları dans gösterilerini sundu. Kutlamada ana sınıfı öğrencileri dev Türk bayrağı açtılar. Tören, protokol üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşların balon uçurması ile son buldu.

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