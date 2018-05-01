Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

Amasya’da 1 Mayıs kutlaması

AMASYA’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü, basın açıklaması ve halaylar çekilerek kutlandı. Amasya’da KESK bileşenleri tertip komitesinin önderliğinde Künç Köprübaşı'ndan başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı...

Amasya’da 1 Mayıs kutlaması
AMASYA’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü, basın açıklaması ve halaylar çekilerek kutlandı.
Amasya’da KESK bileşenleri tertip komitesinin önderliğinde Künç Köprübaşı'ndan başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşte pankart ve dövizler de taşındı. Yaklaşık 800 kişilik grup, Yavuz Selim Meydanı'na geniş güvenlik önlemleri altında toplandı.
Eğitim-sen Amasya Şube Başkanı ve KESK dönem sözcüsü Bülent Erciyesyaptığı konuşmada, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da OHAL koşulları altında 1 Mayıs’ı kutluyoruz. İktidarın yönetememe aczinin dışa vurumu olan OHAL 2 yıldır devam ediyor. OHAL’i niçin ilan ettiklerini yine geçen günlerde açıkça ilan ettiler. OHAL sayesinde grevler olmuyormuş, anında müdahale ediyorlarmış, sermayeye gelince süper teşvik, işçiye gelince yasak, şiddet, güvencesiz ve esnek çalışma hatta ölüm” dedi.
Konuşmanın ardından grup müzikler eşliğinde halaylar çekerek kutlamalarını sürdürdü. Kutlamaların ardından kalabalık meydandan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314