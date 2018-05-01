Amasya’da 1 Mayıs kutlaması

AMASYA’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü, basın açıklaması ve halaylar çekilerek kutlandı.

Amasya’da KESK bileşenleri tertip komitesinin önderliğinde Künç Köprübaşı'ndan başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşte pankart ve dövizler de taşındı. Yaklaşık 800 kişilik grup, Yavuz Selim Meydanı'na geniş güvenlik önlemleri altında toplandı.

Eğitim-sen Amasya Şube Başkanı ve KESK dönem sözcüsü Bülent Erciyesyaptığı konuşmada, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da OHAL koşulları altında 1 Mayıs’ı kutluyoruz. İktidarın yönetememe aczinin dışa vurumu olan OHAL 2 yıldır devam ediyor. OHAL’i niçin ilan ettiklerini yine geçen günlerde açıkça ilan ettiler. OHAL sayesinde grevler olmuyormuş, anında müdahale ediyorlarmış, sermayeye gelince süper teşvik, işçiye gelince yasak, şiddet, güvencesiz ve esnek çalışma hatta ölüm” dedi.

Konuşmanın ardından grup müzikler eşliğinde halaylar çekerek kutlamalarını sürdürdü. Kutlamaların ardından kalabalık meydandan ayrıldı.



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