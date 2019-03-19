Amasya'nın çılgın projesi

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA Belediye Başkanlığı'nca hazırlanan proje kapsamında, Yeşilırmak Nehri'nin 300 metrelik bölümüne kauçuk bentler kurularak, su seviyesi yükseltildi. Projeyle bir taraftan nehirden elektrik enerjisi üretilirken bir taraftan da Yeşilırmak Nehri, kötü kokudan kurtarılacak. Rekreasyon alanına dönüştürülecek nehirle 12 ay boyunca turizme hizmet edilecek. Yaklaşık 20 milyon TL'lik projenin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizde tek olan vizyoner bir projeyi hayata geçirdik" dedi.

Amasya Belediyesi tarafından hazırlanan 'Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi' tamamlandı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca da desteklenen proje kapsamında, Yeşilırmak'ın Amasya merkezden geçen, yaklaşık 300 metrelik bölümünde kurulan kauçuk bentlerle su seviyesi yükseltildi. Bu alanda, kayıkla turistik nehir gezintisinin yapılacağı belirtildi. Bentlerin yanına kurulan sistemle de elektrik üretimi yapılmaya başlandı. Üretilen elektriğin, belediye hizmet binası ve bölgedeki rekreasyon çalışmalarındaki ışıklandırma için kullanıldığı belirtildi.

'ÜLKEMİZDE TEK OLAN, VİZYONER PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK'

Şişirilebilir kauçuk bent sistemi ve Türkiye'deki tek yatay akarsu üzerinde enerji üretim projesinin dün açılışı yapıldı. Yaklaşık 20 milyon TL'lik projenin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleştirdi. Projenin, Amasyalıların 20 yıllık hayali olduğunu belirten Bakan Varank, "Ülkemizde tek olan vizyoner bir projeyi hayata geçirdik. Kauçuk balonları şişirerek, nehir tabanını yükseltiyoruz. Bu sayede 2- 2,5 metre yükseklikte nehir tabanı oluşuyor. Hem sandalların gezebileceği bir rekreasyon alanı oluşturuyoruz aynı zamanda 2,5 metreden düşen suyun gücüyle elektrik üretiyoruz. Fakat bu elektrik üretimi, bildiğimiz hidroelektrik sistemlerine benzemediği için burgu yöntemiyle gerçekleştirildiği için nehrin üstünde bir görüntü kirliliği oluşturmuyor" diye konuştu.

'ŞEHRİMİZİN TURİZM POTANSİYELİ DAHA YUKARI TAŞINACAK'

Projenin, kalkınma ajansları aracılığıyla desteklendiğini belirten Varank, "Belediye başkanımız bunu hayata geçirdi. Biz de ona merkezi hükümet olarak destek verdik. Bu sayede şehrimizin turizm potansiyelini daha yukarı taşıyacak. Burada bazen nehrin debisi düştüğünde su seviyesi, nehir tabanına yaklaşıyordu. Kokuya da sebebiyet verdiği zamanlar oluyordu. Rekreasyon anlamında faydalanamıyorduk. Bu sayede nehrimizden senenin 12 ayı boyunca faydalanabileceğiz. Burası turistler için cazip bir mekan haline gelmiş olacak. Amasya'nın çılgın projesi, 20 milyon TL'ye mal oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) aracılığıyla projeye 7 milyon TL’lik destek oldu. Amasya Belediyesi ile İl Özel İdaresi de projenin paydaşları arasında yer aldı" dedi.

Projeyle Yeşilırmak'ın üzerine hidroelektrik santrali kurulduğunu dile getiren Bakan Varank, "Kasım ayında devreye alınan santral, saatte 200 kilowatt ve yılda 1 milyon 728 bin kilowatt üretim kapasitesi ile faaliyete geçti. Nehirden üretilen elektrik, Amasya Belediyesi'nde kullanılmaya başlandı. Proje sayesinde yaz aylarında nehirde meydana gelen kokunun önüne geçilirken, Yeşilırmak'ın iki yakası rekreasyon alanları ile donatıldı. Nehrin kenarına fıskiye, iskele ve amfitiyatro inşa edildi. Proje sayesinde şehrin ortasından geçen Yeşilırmak'ta, artık sandal ve botlarla da Amasya turu yapılabiliyor" diye konuştu.



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