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Amasya'da 'yitik lale'ler yeniden filizleniyor

AMASYA'da neslinin tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin anayurduna tekrar kazandırılması için yürütülen proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, ekildiği Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde filizlenmeye başladı. Anadolu...

Amasya'da 'yitik lale'ler yeniden filizleniyor
AMASYA'da neslinin tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin anayurduna tekrar kazandırılması için yürütülen proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, ekildiği Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde filizlenmeye başladı.
Anadolu doğasında en son 128 yıl önce görülen ve bilim insanları tarafından nesli tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin anayurdu Amasya'ya tekrar kazandırılması için proje hazırlandı. Bu kapsamda geçen ocak ayında İstanbul'da toplantı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimler, üniversitelerden bilim insanları ile uzmanların katıldığı toplantıda 'yitik lale'nin gelişme safhaları ve bu konuda neler yapılması gerektiği konuşuldu. Proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne ekildi. Tohumlar, filizlenmeye başladı. Yapılan çalışmalarla; 'yitik lale'nin 2023'te doğal ortamı olan Amasya'ya tekrar kazandırılması hedefleniyor.
Amasya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, 'yitik lale'ye dağlarda yaptıkları araştırmalarda denk gelmediklerini söyledi. Bitkinin bölgede neslinin tükenmiş olabileceğini düşündüklerini belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Bitkiyi yeniden doğaya kazandırma çalışması yapan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi çalışanları ile iletişim halindeyiz. Bitkinin doğaya kazandırılması ve takibinde gönüllü olarak görev yapacağız" dedi.

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