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Amasya'da ücretsiz dağıtılan fidanlara yoğun ilgi

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Yeni yıla ağaç kesme fidan dik' sloganıyla ücretsiz dağıtılan 7 bin 500 fidan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yavuz...

Amasya'da ücretsiz dağıtılan fidanlara yoğun ilgi

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Yeni yıla ağaç kesme fidan dik' sloganıyla ücretsiz dağıtılan 7 bin 500 fidan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yavuz Selim Meydanı’nda 'Yeni yıla ağaç kesme, fidan dik' sloganıyla 7 bin 500 fidan dağıtıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dağıtım sonrası açıklamalarda bulunan Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, "Yapraklı ve 81 farklı türlerde yılda 12 milyon fidan üretiyoruz. Ürettiğimiz fidanların 5 milyon adetini ağaçlandırma ve erozyon kontrol sahalarına dikimini gerçekleştirdik. Kamu bina ve bahçelerini, okul, hastane, mezarlıklar ve yol kenarlarını ağaçlandırarak ülkemizi ve bölgemizi yeşillendiriyoruz. Gelenekselleşen fidan dağıtım etkinliğiyle Amasya’da 7 bin 500, Samsun’da 10 bin, Çorum’da bin ve Tokat’ta 3 bin adet olmak üzere 4 ilimizde toplamda 21 bin 500 fidan dağıtımını gerçekleştirdik. 'Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim' diyoruz" dedi.

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