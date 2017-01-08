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Amasya'da kar yağışı etkili oldu

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da dün gece başlayan kar yağışı bu gün de devam etti. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Amasya'da dün gece başlayan kar yağışı bu gün de etkili oldu. Amasya...

Amasya'da kar yağışı etkili oldu

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da dün gece başlayan kar yağışı bu gün de devam etti. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Amasya'da dün gece başlayan kar yağışı bu gün de etkili oldu. Amasya Özel İdaresi tarafından kentte 7 bölgede karla mücadele çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı köyler ve ilçelerde 8 greyder, 4 kar bıçaklı kamyon ve 40 personel ile kar mücadelesiin gerçekleştirildiği ifade edildi. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Karla mücadele çalışması ile ilgili bilgi veren Amasya Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, "Gece saatlerinden itibariyle 7 bölgede kar yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Şuanda ilçelerde ve köylerde kapalı olan yolumuz yok" diye konuştu.

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