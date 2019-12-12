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Amasya'da kaçak içki operasyonu
Amasya?da jandarma ekiplerince kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 572 litre kaçak içki ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcıabdal ve Uygur köylerinde kaçak...
GENEL 12.12.2019, 15:03
Amasya?da jandarma ekiplerince kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 572 litre kaçak içki ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcıabdal ve Uygur köylerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, kentte tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2 bin 572 litre kaçak alkol, alkol yapımında kullanılan bakır damıtma düzeneği düzeneği, 2 kurusıkı tabanca ve alkol imalatında kullanılan 60 kilogram anason tohumu ele geçirildi. Baskınlar sonucu gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.
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