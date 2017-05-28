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Amasya'da dolu yağışı etkili oldu

AMASYA’nın Gümüşhacıköy İlçesi'nde etkili olan yağmur ve dolu, tarım ürünlerine zarar verirken, sokakların parke taşlarını yerinden söktü.  Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış,...

Amasya'da dolu yağışı etkili oldu
AMASYA’nın Gümüşhacıköy İlçesi'nde etkili olan yağmur ve dolu, tarım ürünlerine zarar verirken, sokakların parke taşlarını yerinden söktü. 
Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, doluya dönüştü. Kısa süre etkili olan dolu yağışı bölgede ekili ürünler ve bahçelerde hasara yol açarken, yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sokakların parke taşları dolu ve sel nedeniyle yerinden çıktı. Aşırı yağış ve dolu camikebir ve ırgat mahallesinde maddi zararlara neden oldu.
Gümüşhacıköy İlçe Belediye Başkanı Zehra Özyol, “Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun diliyorum. En kısa sürede halkımızın zararlarını karşılayacağız. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

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