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Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi

AMASYA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan defile büyük beğeni topladı.  Kentte, 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri, bu yıl Amasya Tamimi ve Milli Mücadelenin...

Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi
AMASYA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan defile büyük beğeni topladı. 
Kentte, 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri, bu yıl Amasya Tamimi ve Milli Mücadelenin 100’üncü yıl coşkusuyla kutlanıyor. Valilik koordinesinde Ankara Olgunlaştırma Enstitüsü'nün organizesinde Yavuz Selim Meydanı’nda Atatürk Giysileri Defilesi düzenlendi. Defile programına Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkan Vekili İbrahim Hakkı Özşen, Vali Yardımcısı Ferhat Burak Gazi, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Defilede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı sinevizyon gösterimi ve kostümlerle anlatıldı. Organizasyon kapsamında sahne alan mankenler, Büyük Önderin savaşlar, Türkiye Cumhuriyetini kurduğu dönemler ve ilk cumhurbaşkanlığı dönemlerinde giydiği kıyafetleri sergiledi. İlgiyle izlenen defilede mankenler, 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde sahneye son kez çıkarak final yaptı. Programın sonunda Vali Dr. Varol defileye katkı sunanlara çiçek ve plaket verdi. 
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