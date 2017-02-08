Amasya'da ahır yandı; 29 büyükbaş hayvan telef oldu

AMASYA'da bir ahırda çıkan yangında 29 büyükbaş hayvan telef oldu.

Amasya Merkeze bağlı Helvacı Mahallesi Derbent Bağları mevkiinde bir ahırda yangın çıktı. Mehmet Erzurumluoğlu'na ait evin yanında bulunan ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının bölgedeki evlere de sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ahırda bulunan 29 büyükbaş hayvan yangında telef oldu. Soruşturma sürüyor.