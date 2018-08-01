Amasya'da 330 özel harekat polis adayı mezun oldu

Hakan UMAN/MERZİFON(Amasya), () - AMASYA'da bulunan Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen mezuniyte töreninde 330 özel harekat polisi adayı yemin ederek göreve başladı.
Merzifon ilçesinde bulunan Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 19/2 dönem 330 özel harekat polisi adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Programa Vali Osman Varol, Merzifon 5 Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit, Merzifon İlçe Belediye Başkanı Alp Kargı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut özel harekat polislerinin aileleri katıldı. Dönem birincisi Serdar Birinci yaş kütüğüne plaka çaktı. Dereceye giren ilk 5 özel harekat polisi adayına hediyeler verildi. Program 330 özel harekat polisi adayının yemin etmesinin ardından sona erdi.
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Hakan UMAN/MERZİFON(Amasya), () - AMASYA'da bulunan Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen mezuniyte töreninde 330 özel harekat polisi adayı yemin ederek göreve başladı.