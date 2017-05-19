Amasya'da 19 Mayıs coşkusu

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk töreni sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki ilk tören sona erdi. Çelenk sunma törenine Amasya Valisi Salih Işık, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Faruk Tonga, Sağlık İl Müdürü Dr. Rüştü Ertosun, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Öner Nergiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

İkinci program Amasya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.Buradaki törende çeşitli gösteriler sunuldu. Gençlik adına Busenur Ekici bir konuşma yaptı. Yasin Kahveci 'Önce vatan' isimli şiiri okudu. Yapılan çeşitli gösteriler ve etkinliklerin yanı sıra çeşitli yarışmalarda dereceye giren spor takımlarına protokol tarafından altın hediye edildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı spor salonunda açılan spor branşlarının stantlarının gezilmesi ile sona erdi.

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