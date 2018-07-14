Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Amasya'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban mezarı başında dualarla anıldı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ümit Çoban'ın, Amasya'nın Gümüşhacıköy...

Amasya'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban mezarı başında dualarla anıldı.
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ümit Çoban'ın, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarını, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ziyaret etti. Burada Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Vali Varol ve bareberindekiler ardından Şehit Çoban'ın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan ailesini evinde ziyaret etti.
Anne Arife Çoban, oğlunun ölümünün 2'nci ölüm yıl dönümünde kendisini ziyarete gelen Vali Osman Varol'a teşekkür etti. Vali Varol ise "15 Temmuz gecesi, milletimizi savunmak adına tahsis edilen silahları millete çeviren hainlere karşı, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi iman dolu göğüsleriyle kendilerini siper eden Ümit Çoban ve diğer bütün şehitlerimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz ilelebet gönüllerimizde ve hatırlarımızda olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325