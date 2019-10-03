'Amasra salatası' için tescil başvurusu yapıldı

BARTIN’ın meşhur 'Amasra salatası' için marka tescili başvurusunda bulunuldu. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Boran, salatanın marka haline geldiğinde ilçenin tanıtımında önemli rol oynayacağını söyledi.Amasra’nın köylerinde yetiştirilen salatalık, marul, domates, havuç, soğan, biber, maydanoz, roka, tere, brokoli, semizotu, dereotu ve turşuların karışımıyla hazırlanan Amasra salatası için marka ve tescil için başvuruda bulunuldu. Yöreye özgü salatanın marka haline geldiğinde ilçenin tanıtımında önemli rol oynayacağını söyleyen Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, “Amasra salatamız buranın çok eski restoran ustaları tarafından yapılan bir salata çeşididir. Salatamızın içine mevsimine göre, ilçeye bağlı köylerimizde yetiştirilen taze ürünlerin katılmasıyla muhteşem bir tat haline gelmektedir. Bununla birlikte içerisine konulan turşularla birlikte farklı bir lezzete dönüşmektir. İlçemize gelen her misafirimiz bu salatadan tatmaktadır. Bizler dernek olarak Amasra salatasının tanıtımını gerek yurt içi gerekse yurt dışı fuarlarda yapıyoruz. Yine teknik olarak hazırladığımız raporlarla coğrafi işaretlerle Türk Patent ve Marka kurumuna Amasra salatasının tescili için başvurduk. Artık resmi olarak marka haline geldiğinde salatamız ilçemizin tanıtımında da önemli rol oynayacaktır” diye konuştu.Amasra’da 28 yıldır balık restoranı işletmeciliği yapan Ferdi Günter (38), Amasra salatasının kendileri için vazgeçilmez lezzet olduğunu işin sırrının aslında salataya konulan turşu ve onun sularıyla harmanlanması olduğunu söyledi. Günter, “İlçemize gelen turistlerin hemen hemen hepsi mutlaka Amasra salatasından tatmaya gelmiştir. Tarihi ve turistik ilçemizde artık mutfak kültürüyle de ön plana çıktığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Mutfağımızda Karadeniz’den taze olarak getirilen balıkların pişirilmesi sırasında artık yanında da Amasra salatası vazgeçilmezi haline geldi. Amasra salatamız bir marka tescili yapıldığında da bu bizi daha da mutlu edecektir” dedi.