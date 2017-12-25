Amasra'da termik santralin kurulacağı alanda zeytin ağaçları söküldü

BARTIN'ın Amasra ilçesinde yapılması düşünülen termik santral için şirketin satın aldığı zeytin bahçesindeki ağaçlar söküldü. Bartın Platformu üyeleri ve köyde yaşayanlar zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösterdi.

Amasra Tarlaağzı köyünde özel bir şirket tarafından kurulması düşünülen termik santral için 1 ay önce Gömü ile Tarlaağzı köyleri arasında bulunan 20 dönümlük zeytinlik bahçesi satın alındı. 80 zeytin ağacı dün İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde söküldü. Bu sabah Bartın Platformu üyeleri ile köyde yaşayan bazı kişiler şirketin satın aldığı zeytinlik bahçesine giderek, zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösterdi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı eylemde, köylüler ve platform üyeleri zeytin ağaçlarının sökülmesinin yasal olmadığını iddia etti. Bartın Platformu zeytin ağaçlarının sökülmesiyle ilgili olarak, şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Amasra'da termik santral kurmak için birçok usulsüzlük yapan Hattat, şimdi de Gömü köyündeki zeytin ağaçlarını yok etmek istiyor. Bilindiği gibi 3 bin 573 sayılı 'Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılandırılması Hakkındaki Kanun' a göre zeytinlik sahalarının 3 kilometre yakınında değil termik santral, bacası tüten bir atölye bile yapılamaz. Amasra'nın Gömü köyündeki zeytin ağaçları Hattat Holding'in kurmak istediği termik santrale sadece birkaç yüz metre mesafede. Bu zeytin ağaçlarının kurmak istediği termik santrallerin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu bilen Hattat Holding, önce arazi sahiplerine gerçek değerinin oldukça üzerinde para teklif ederek bu sahayı satın aldı. Şimdi de sahayı satın alır almaz bu zeytin ağaçlarını sökerek sahadan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bilindiği gibi 2014 yılında Soma'nın Yırca Köyü'ne termik santral kurmak isteyen başka bir şirket, bir gecede 6 bin zeytin ağacını kesmişti ve bu olayın duyulması üzerine büyük bir tepki oluşmuştu. Bu tepkiler nedeniyle termik santral için daha önce verilen bütün izinler iptal edilerek termik santral yapımından vazgeçilmişti. Şimdi Hattat Holding böyle bir tepkiden korktuğu için zeytin ağaçlarını kesmekten değil, sökerek başka bir yere taşımaktan bahsediyor."

Açıklamada, şirketin termik yerine doğayı seviyormuş gibi zeytin ağaçlarını daha iyi yetişme koşullarına sahip başka yerlere taşımakla uğraştıklarına kendilerinin de inanmalarının beklendiği ifade edildi. Bartın Platformu'nun açıklamasında şöyle devam edildi:

"Bugün köylerindeki zeytin ağaçlarının usulsüz şekilde başka yerlere taşınacağını duyan Gömü ve Tarlaağzı köylüleri 'Bu zeytinler bizim. Başka bir yere götüremezsiniz' diyerek eylem başlattılar. Zeytin ağaçlarını koruma altına aldılar. Biz de Bartın Platformu olarak köylülerin bu haklı eyleminin yanında yer alıyoruz. 'Bizden ne zeytinimizi, ne de Amasra'mızı alabilirsiniz' diyor ve soruyoruz; bu zeytin ağaçlarını sökmek için 3 bin 573 sayılı kanunun 20'nci maddesinde geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın fenni gerekçeye dayalı iznini aldınız mı? Bu izinde bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri ve mahalli ziraat odasının uygun görüşü var mı? Bu izni almışsanız bu alana sahip olduğunuz sadece 1 hafta içinde bunu nasıl becerdiniz? Bugün sahada ağaçların budandığını ve kesildiğini gördük. Bu zeytin ağaçlarının taşıma izni için bakanlığa 18 Aralık tarihinde başvuru yapıldığını ve 19 Aralık'ta taşıma izninin çıktığını gördük. Yani Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir günde böyle önemli bir kararı nasıl vermiştir?"

Şirket yetkileri ise yaptığı açıklamada, bölgede zeytin yetiştiriciliğinin uygun olmaması nedeniyle 80 zeytin ağacını sökerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim ederek, yeniden belirlenecek sahaya ağaçların dikileceğini açıkladı.



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